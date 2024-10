Logaj: Verjamem, da bomo na ministrstvu uresničili tisto, kar sem napovedal v svoji predstavitvi

Ljubljana, 7. oktobra - Novi minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj verjame, da bodo s sodelavci na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje nadaljevali in uresničili tisto, kar je napovedal v svoji predstavitvi kot kandidat za ministra in kar je bilo povedanega tudi danes v DZ, je dejal novinarjem v DZ po imenovanju na ministrski položaj.