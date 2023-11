Preobremenjenost učnih načrtov, omejen čas in pritiski po mnenju učiteljev največje ovire pri poučevanju zgodovine v Evropi

Ljubljana, 30. novembra - Največje ovire pri poučevanju zgodovine v Evropi so preobremenjenost učnih načrtov, omejen čas in učni pritiski, razkriva poročilo Observatorija Sveta Evrope o poučevanju zgodovine v Evropi. Najpogosteje uporabljeni viri izobraževanja so še vedno učbeniki, učiteljevi zapiski in spletne zgodovinske vsebine šolskih oblasti, najmanj pa videoigre.