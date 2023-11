Zaposleni v šolstvu opozarjajo na povečanje duševnih stisk med učenci in učitelji

Ljubljana, 14. novembra - Zaposleni v šolstvu, združeni v Iniciativi za zdrave odnose v šolah, želijo javno opozoriti na povečanje duševnih stisk v šolstvu pri otrocih in učiteljih in pomanjkanje zanimanja za pedagoški poklic. Med rešitvami predlagajo okrepitev svetovalnih služb in uvedbo psihoterapevtske supervizije pod nadzorom psihoterapevtske zbornice.