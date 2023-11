Državljanska vednost slovenskih osmošolcev slabša kot leta 2016

Ljubljana, 28. novembra - Dosežki slovenskih osmošolk in osmošolcev na področju državljanske vednosti so po rezultatih mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja (ICCS 2022) v mednarodnem povprečju, je danes pojasnila nacionalna koordinatorka raziskave Eva M. Klemenčič. V primerjavi z letom 2016 pa se je državljanska vednost v Sloveniji poslabšala.