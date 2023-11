Za pomanjkanje strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju odgovoren tudi odnos družbe do učiteljev

Koper, 29. novembra - Delovna skupina za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja je organizirala peto javno predstavitev strokovnih stališč in predlogov, na kateri so govorili o pomanjkanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, kar predstavlja problem po vsej Evropi. Med razlogi za to je tudi odnos družbe do učiteljev.