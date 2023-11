Zaživela enotna brezplačna učna platforma za učence, dijake in učitelje

Ljubljana, 21. novembra - Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so predstavili projekt e-Torba, v okviru katerega je zaživela enotna nacionalna platforma za brezplačne elektronske učne vire od 4. razreda osnovne šole do konca srednje šole - eTorba. V zadnjem tednu je portal z 41 učbeniki različnih založb doživel 12.560 obiskov. Projekt je vreden 1,65 milijona evrov.