Iz kluba podjetnikov podpora javni objavi priporočljivih cen gradbenih materialov in storitev

Slovenj Gradec, 30. novembra - Ob opozorilih županov, da so se cene gradbenih materialov ter projektantskih in izvedbenih del v štirih mesecih po ujmi močno zvišale, se je za javno objavo priporočljivih cen danes na Koroškem vnovič zavzel tudi predsednik Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik. Če za objavo ne bo poskrbela vlada, bo to kmalu storil klub, je napovedal.