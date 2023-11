V Postojni bodo mladoletne begunce selili na drugo lokacijo

Postojna, 30. novembra - Mladoletne begunce, ki so v Slovenijo prišli brez spremstva in jih je urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov naselil v dijaškem domu Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole (SGLZŠ) Postojna, bodo selili. Zaradi povečanih potreb šole so namreč v uradu poiskali drugo lokacijo in v ta namen že preurejajo stavbo v Postojni.