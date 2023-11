Predlogi SDS na temo migracij brez podpore odbora DZ

Ljubljana, 29. novembra - Odbor DZ za notranjo politiko je zavrnil predlog priporočil vladi na temo nezakonitih migracij. V nasprotju s poslanci SDS, ki so prepričani, da Slovenija zaradi migracij ni več varna država, v koaliciji menijo, da je stanje obvladljivo, vlada in policija pa se z izzivi dobro soočata. SDS očitajo podpihovanje nestrpnost in sovraštva.