V Črni o izkušnjah in posledicah ujme, opozorilih stroke in pomoči EU

Črna na Koroškem, 30. novembra - Prek osebnih zgodb pripadnikov intervencijskih enot in v luči Sloveniji odobrenih sto milijonov evrov predplačila iz solidarnostnega sklada EU je v sredo v Črni na Koroškem potekala okrogla miza Poplave in EU pomoč. Govorniki so opozorili na dolgoletno zanemarjanje hudournikov, visoke stroške obnove in poudarili pomoč EU, ki ni le v denarju.