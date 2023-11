Notranji ministri višegrajske skupine, Avstrije in Nemčije za izmenjavo podatkov o nezakonitih migracijah

Szeged, 27. novembra - Notranji ministri držav višegrajske skupine, Avstrije in Nemčije so se danes na Madžarskem dogovorili, da si bodo začeli izmenjavati podatke o nezakonitih migracijah. Prav tako bodo redno ocenjevali razmere na notranjih schengenskih mejah in s tem bolje usklajevali nadaljevanje izvajanja nadzora na mejah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.