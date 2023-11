Prižigajo se praznične luči, na stojnicah že diši po kuhanem vinu

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Ljubljana, 30. novembra - Dobre tri tedne pred božično-novoletnimi prazniki se kraji po Sloveniji odevajo v praznično okrasje. Med prvimi v državi danes prižigajo praznične luči v Mariboru, v ostalih mestih bodo to storili v prihodnjih dneh. Na trgih postavljajo smrečice in stojnice, od koder diši po kuhanem vinu. Ponekod se začenjajo tudi koncerti, sejmi in drugi dogodki.