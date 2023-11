V Mariboru v četrtek prižigajo praznične luči, tudi letos panoramsko kolo

Maribor, 28. novembra - V Mariboru v četrtek prižigajo praznične luči, pa tudi sicer se mesto že pošteno pripravlja na božično-novoletne praznike. Na Glavnem trgu so znova postavili panoramsko kolo, na Trgu Leona Štuklja bodo hišice z gostinsko ponudbo in v drugi polovici meseca tudi koncerti, v Vetrinjskem dvoru bo znova Festival Vilinsko mesto.

Direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc je na današnji predstavitvi programa Čarobnega Maribora izpostavil pomen sodelovanja različnih deležnikov, od občinskih zavodov in javnih podjetij do zasebnih družb in posameznikov, pri pripravi in izvedbi prazničnega programa. "Vedno skušamo delovati kot družina in ta naša družina stalno raste, vedno bolj si pomagamo," je dejal.

Spomnil je, da so že oktobra presegli letne rezultate preteklih let glede obiska in nočitev v Mariboru in okolici, zato si do konca leta obetajo, da bo prvič v zgodovini Maribora število nočitev preseglo pol milijona. Nove obiskovalce, tako iz Slovenije kot tujine, želijo privabiti s Čarobnim Mariborom.

Praznične okrasitve sicer zaradi slabe finančne kondicije občine niso mogli nadgrajevati, ohranjajo pa lani uvedeno novost - panoramsko kolo, ki je naletelo na zelo dober odziv v javnosti. Letos so skrb zanj prevzele Mestne nepremičnine iz Javnega holdinga Maribor. Njihova predstavnica Nataša Matijevič je pojasnila, da je letošnje kolo novejše in večje od lanskega ter nudi veličastne poglede ne le na mesto, ampak tudi okoliške griče in Dravsko dolino.

Na Glavnem trgu bodo postavili božično tržnico s stojnicami s kulinarično ponudbo in darilnim programom, poskrbeli bodo tudi za otroško animacijo in ob koncih tedna glasbeno spremljavo. Nekaj hišk bo tudi na Trgu svobode, tekle bodo humanitarne akcije in predstavitve.

Osrednje silvestrovanje bo na Trgu Leona Štuklja, Zveza prijateljev mladine (ZPM) Maribor bo znova poskrbela za prihod Dedka Mraza, Vetrinjski dvor pa bo 10. leto zapored središče Festivala Vilinsko mesto. "Festival druženja in domišljije smo začeli z namenom, da v tej poplavi vzhičenja in komercialnih ponudb ponudimo neko kvalitetno, zaokroženo ponudbo, ki je dostopna vsem, brezplačno," je povedal producent Marko Brumen iz Narodnega doma Maribor.

Pojasnil je, da se festival začenja preoblikovati in letos med drugim vključuje festival rokodelstva. Osrednje dogajanje se bo začelo 15. decembra s koncertom zasedbe Katalena, vključevalo pa bo igralnice, ustvarjalnice, razstave, predstave, koncerte in pripovedne dogodke. Zaključek bo z ognjeno ulično predstavo 28. decembra na Trgu svobode.

Praznični program bo tekel v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Maribor in Hiši Stare trte, na voljo bodo med drugim tudi vožnje s kočijo po mestu in drsanje v Ledni dvorani.

Drsališča na prostem letos znova ne bodo postavili. Na razpis za postavitev drsališča na košarkarskem igrišču Iva Daneua niso prejeli nobene prijave, za kakšno drugo možnost pa se po besedah župana Saše Arsenoviča niso odločili zaradi zahtevnosti projekta in visokih cen energije. Pozdravlja pa pobudo krajevne skupnosti Kamnica, da postavi drsališče s pomočjo sponzorjev. Po besedah predsednika krajevne skupnosti Simona Hauptmana bo drsališče postavljeno 60 dni, ljudi pa bo tja iz mesta vozil vlakec.