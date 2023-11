V Mavčičah ob mednarodnem letu prosa tržnica in okrogla miza

Mavčiče, 24. novembra - Ob letošnjem mednarodnem letu prosa Krajevna skupnost Mavčiče in Društvo Sorško polje danes v Mavčičah pripravljata proseno Mavško tržnico. Na njej se bodo predstavili pridelovalci in predelovalci prosa, na voljo bodo degustacije in recepti prosenih jedi, potekala bo tudi okrogla miza o uporabi prosa ter o njegovem vračanju na polja in krožnike.