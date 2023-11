V piranski občini pripravili pestro praznično dogajanje

Piran, 24. novembra - V Portorožu, Piranu in Luciji se pripravljajo na letošnje praznično dogajanje ob morju. Kot so na Občini Piran pojasnili za STA, med drugim pripravljajo veliko drsališče v nekdanjem skladišču soli Grando. Prižig lučk v Portorožu bo 1. decembra, novo leto pa bodo pričakali z ognjemetom in tradicionalnim skokom v morje na portoroški plaži.