Mozirje, 28. novembra - V Mozirskem gaju bodo po avgustovski vodni ujmi, v kateri so utrpeli precej škode, v soboto znova odprli vrata. Za obiskovalce so pripravili praznično Božično bajko z 1,8 milijona lučkami, ki bodo sijale do 7. januarja, so sporočili iz Mozirskega gaja.