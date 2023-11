Glas ljudstva Prevolnikovo vabi na soočenje s pacientkami in pacienti

Ljubljana, 10. novembra - V iniciativi Glas ljudstva ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel prihodnji petek vabijo na javno soočenje s pacientkami in pacienti. Vabilo so danes predali predstavnikom ministrstva, ob tem pa so sporočili, da bo to izvrstna priložnost, da ministrica in vladna koalicija izkažeta pripravljenost za dialog s civilno družbo.