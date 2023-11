V iniciativi Glas ljudstva s satirično akcijo opozorili na problematiko oseb brez izbranega zdravnika

Ljubljana, 7. novembra - V civilni iniciativi Glas ljudstva so pripravili satirični "resničnostni šov" z naslovom Kdo si želi imeti osebnega zdravnika?, s katerim so želeli opozoriti na problematiko ljudi brez izbranega osebnega zdravnika. Ob tem so napovedali, da bodo ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel pozvali na javno soočenje s pacienti.