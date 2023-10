V iniciativi Glas ljudstva začeli zbirati podpise za predlog novele interventnega zakona za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema

Ljubljana, 10. oktobra - V iniciativi Glas ljudstva so danes začeli zbirati podpise za vložitev predloga novele interventnega zakona za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Ob tem so predstavili kampanjo, v okviru katere bodo s prirejenim reševalnim vozilom obiskovali slovenske kraje, opozarjali na kritičnost razmer v zdravstvu in pozivali k oddaji podpisov.