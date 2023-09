V Glasu ljudstva pred ministrstvom risali protestne črtice za ljudi brez izbranega zdravnika in za nedopustno dolgo čakajoče

Ljubljana, 29. septembra - V iniciativi Glas ljudstva so popoldne pred ministrstvom za zdravje pripravili protestno akcijo, s katero so želeli opozoriti na vse slabše razmere v zdravstvu. Na tla pred ministrstvo so risali črtice, ki predstavljajo ljudi brez izbranega pediatra, osebnega zdravnika oz. ginekologe ter vse, ki na zdravstvene storitve čakajo nedopustno dolgo.