Glas ljudstva kritičen do usmeritev ministrstva za zdravje za prihodnji dve leti

Ljubljana, 12. septembra - V iniciativi Glas ljudstva so kritični do usmeritev ministrstva za zdravje za leti 2024 in 2025, ki da ne naslavljajo ključnih problemov v zdravstvu - pacientov brez izbranega zdravnika, dolgih čakalnih vrst in privatizacije. Za reševanje teh problemov so pripravili novelo interventnega zakona in v DZ vložili pobudo za vložitev predloga zakona.