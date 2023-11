Arčon na obisku na vzorčni kmetiji v Gorskem kotarju

Delnice, 8. novembra - Vzorčna turistično-izobraževalna kmetija Gorski kotar v Prezidu na Hrvaškem bo pomembna povezovalna točka za vsa slovenska društva in lokalne pridelovalce, je ob obisku kmetije danes ocenil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Napovedal je, da bodo dela pri vzpostavitvi kmetije končali še letos.

Arčon se je danes med obiskom vzorčne kmetije v Gorskem kotarju seznanil s potekom del. Pohvalil je prizadevanja iniciativnega odbora, da jih bodo končali še letos.

Vzorčna turistično-izobraževalna kmetija Gorski kotar stoji v vasi Prezid tik ob meji s Slovenijo pri Babnem Polju. Načrtovana je kot večnamensko središče, ki bo služilo pripadnikom slovenske narodne manjšine v Gorskem kotarju. V njem se bo odvijal pomemben del njihovih kmetijsko-proizvodnih, turistično-storitvenih, izobraževalnih, razvojnih, upravnih in drugih aktivnosti. Kot večnamensko kulturno-gospodarsko središče bo spodbujala tudi splošni razvoj gorskokotarskega prostora, kjer živi slovenska manjšina.

Minister je v Prezidu poudaril velik pomen vzorčne kmetije za slovensko narodno skupnost na Hrvaškem, saj bo po njegovih besedah povezovala vsa društva na različnih področjih ter jim dala dodaten zagon in motivacijo.

Ocenil je še, da bo vzorčna kmetija pomemben čezmejni element povezovanja med matično domovino in Slovenci, ki živijo na Hrvaškem. Povezala bo tudi vse lokalne pridelovalce in s tem dala pečat tudi v tem prostoru, kjer živijo in delujejo Slovenci.

Gradnja kmetije se je začela leta 2020. Projekt je vreden 1,28 milijona evrov, od česar sta vsak po polovico prispevala ministrstvo za kmetijstvo ter urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Minister se je v Prezidu danes srečal tudi s predstavniki tamkajšnje slovenske manjšine. "Zelo sem zadovoljen z obiskom, predvsem pa sem zelo prijetno presenečen nad aktivnostmi, ki jih imajo Slovenci tudi v Prezidu," je dejal Arčon.