Jaklitscheva in Podgoršek s slovensko manjšino v Gorskem kotarju

Ljubljana, 21. januarja - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch in kmetijski minister Jože Podgoršek sta se danes srečala s predstavniki slovenske manjšine v Gorskem kotarju na Hrvaškem in si med drugim ogledala gradnjo Vzorčne turistično-izobraževalne kmetije Gorski kotar v Prezidu.

Kot so sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ter ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sta se ministrica in minister udeležila delovnega srečanja s predstavniki avtohtone slovenske narodne manjšine v Gorskem kotarju. Srečanja se je udeležila tudi predsednica Zveze Slovencev na Hrvaškem Barbara Riman.

Jaklitscheva in Podgoršek sta si v Prezidu ogledala potek gradnje Vzorčne turistično-izobraževalne kmetije Gorski kotar, ki je načrtovana kot večnamensko središče, v katerem se bo odvijal pomemben del kmetijsko-proizvodnih, turistično-storitvenih, izobraževalnih, razvojnih, upravnih in drugih aktivnosti slovenske manjšine.

Gradnja se je začela leta 2020, končala pa se bo prihodnje leto. Projekt je vreden 1,28 milijona evrov,od česar vsak po polovico prispevata ministrstvo za kmetijstvo ter urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. "To, kar delate, je osnova za delo naprej. Tudi v Republiki Sloveniji se ne bi sramovali takih projektov, kot je projekt VTIK, ki ga bo potrebno hitro vsebinsko napolniti in takrat boste dosegli svoj cilj, ta kraj pa bo še bolj zaživel," je, kot so navedli na ministrstvu, dejal Podgoršek.

Jaklitscheva je po navedbah urada izrazila prepričanje, da bo v Prezidu kmalu stal "lep, z domačnostjo prežet in resnično slovenski dom, ki ga bodo tukajšnji Slovenci tudi vsebinsko bogato napolnili".

Ministrica in minister sta se srečala s predsednikom Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) Gorski kotar Zoranom Ožboltom, predsednikom Kulturnega društva Gorski kotar Damjanom Malnarjem in predsednikom Sveta nacionalne manjšine mesta Čabra Slavkom Žagarjem. Kot so sporočili iz urada, se je ministrica predstavnikom občine Čabar zahvalila za njihov konstruktiven in naklonjen odnos do slovenske skupnosti.

Po navedbah ministrstva KIS sodeluje s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana, ki je zadolžen za izobraževanje kmetov na področju živinoreje, sadjarstva, zelenjadarstva in čebelarstva. Doslej so med drugim organizirali so različne strokovne ekskurzije, organizirali posvet slovenskih in hrvaških čebelarjev ter odprli čebelarsko učno pot ter izpeljali tudi projekte goranskega vrta in zgradili rastlinjake.

Cilj KIS Gorski kotar je pridobivanje znanja in dobrih praks na področju kmetijstva, predvsem pa zavedanje, da je slovenska narodna skupnost v Gorskem kotarju povezana med seboj ter lahko z lokalnimi pridelki in proizvodi oblikuje skupno blagovno znamko, s katero bo širila prepoznavnost in ustvarjala turistično ponudbo, pravijo na ministrstvu.

Jaklitscheva se je po navedbah urada predstavnikom manjšine zahvalila za njihov trud, delo, srčnost in za prizadevanje, da se povezanost z matico z leta v leto še krepi, ne le na področju kmetijskih aktivnosti, kjer so bili v preteklih letih zelo dejavni, ampak tudi na področju ohranjanja slovenstva in identitete.