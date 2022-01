Jaklitscheva na obisku v Posavju poudarila pomen Slovencev v zamejstvu

Brežice/Kostanjevica na Krki, 26. januarja - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je danes v okviru regijskega obiska vlade v Posavju iskala Fakulteto za turizem v Brežicah, Posavski muzej, Pleteršnikovo domačijo in Galerijo Božidar Jakac. Ob obisku je poudarila predvsem pomen Slovencev v zamejstvu, so sporočili z Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.