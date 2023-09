Minister Arčon na odprtju Slovenskih dnevov v Clevelandu

Cleveland, 25. septembra - V Clevelandu se je v nedeljo začela prireditev Slovenski dnevi, ki bo trajala do 1. oktobra. Otvoritve se je udeležil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki je na večdnevnem obisku pri slovenski skupnosti v tem ameriškem mestu. Poudaril je pomen ohranjanja slovenske identitete in kulture.