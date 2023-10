Kljub izjemno visoki plimi so piranski Tartinijev trg ubranili pred poplavo

Koper, 27. oktobra - Vremenoslovci so nekaj dni svarili pred poplavljanjem morja v današnjih dopoldanskih urah. Plima je dosegla najvišjo raven, za zdaj pa ni podatkov o škodi. V civilni zaščiti v Piranu so poudarili, da jim je prvič uspelo v takšnih razmerah ubraniti Tartinijev trg pred poplavo. Koprski poklicni gasilci so posredovali le enkrat.