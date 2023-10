Boos za STA: Jančar si zasluži Nobelovo nagrado za literaturo

"Veliko je avtorjev, ki so vešči svoje obrti in lahko pripovedujejo odlične zgodbe, a Jančar je več kot to. Je velik umetnik, ki reflektira svoj in tudi minuli čas. Takšnih avtorjev ni veliko," je še povedal Boos in dodal, da Jančarja kot avtorja predvsem odlikuje človečnost, da je torej velik človek, meni Boos.

"Le redki so avtorji, kot je Drago Jančar, ki si zaslužijo Nobelovo nagrado, saj ob svoji človečnosti hkrati beleži bedo sveta. To je v literaturi pomembno in zato si zasluži nagrado," je še dodal direktor FKS.

Drago Jančar je v odzivu za STA zapisal, da se je z Boosovim mnenjem seznanil že pred dnevi v časniku Frankfurter Rundschau, članek mu je poslala tudi njegova avstrijska založba. "Težko je kaj reči ob tem. Seveda me veseli, ker imam takšnega bralca, ki živi s knjigami in ki tako misli o mojem pisanju. Je pa to mnenje, zlasti ker je neposredno in javno, zame tudi nekoliko obremenjujoče," je pojasnil.