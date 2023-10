Vrečko za STA: Na srečanju evropskih ministrov za kulturo poziv k podpisu Ljubljanskega manifesta

"Nosilci javnih funkcij, najvišjih političnih funkcij, se moramo najbolj zavedati pomena besede, pomena informacij, znanja in tudi javnega diskurza, zato se nam zdi prav, da dobi manifest podporo tudi na politični ravni," je menila ministrica.

Ljubljanski manifest je bil prav eden od treh stebrov slovenskega programa Slovenije kot častne gostje na letošnjem Frankfurtskem knjižnem sejmu (FKS), ki se bo končal v nedeljo. Kot prva ga je podpisala kanadska pisateljica Margaret Atwood.

Ministrica je ob tem danes ocenila, da je nastop Slovenije na FKS presegel vsa pričakovanja in dodala, da je to tudi rezultat večletnega dela tako na nemškem kot evropskem trgu za promocijo slovenskih avtorjev in avtoric ter visoke ravni prevajanja, ki ga vzdržuje Slovenija.

Uspeh je po njenem moč pripisati tudi skupnemu delu za isti cilj - promocijo slovenske literature, kulture in države.

Zasluga za uspešen nastop Slovenije na FKS gre tudi vložku v promocijo Slovenije kot izjemno raznolike države z bogato kulturo, zgodovino, države, ki je tudi multinacionalna, na stičišču in prepihu različnih kultur in sega tudi čez svoje nacionalne okvire, je dodala.

Učinki letošnjega nastopa Slovenije na FKS bodo vidni še v prihodnjih letih. Ob pogoju, da bo to Slovenija znala dobro unovčiti, bo to "velik multiplikator za Slovenijo, tako za gospodarstvo, turizem, promocijo države kot tudi za kulturo, založništvo, ki je tako kulturna kot ena najmočnejših gospodarskih panog".

"Ne smemo se bati tega, da smo majhna država. Po drugi strani je lahko to tudi naša prednost," je še menila ministrica in dodala, da to omogoča lažjo povezavo vseh sektorjev.

"To je tudi naša vizija na splošno na področju kulturne politike, da se na kulturo gleda bolj celostno, na umetnost in njene multiplikativne učinke na celotno družbo, in da s tem omogočimo neodvisno, dobro, kvalitetno ustvarjanje in produkcijo," je še prepričana Vrečko.