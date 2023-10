Na pogovoru v Frankfurtu o posebnostih in prednostih majhnosti Slovenije

Frankfurt, 22. oktobra - V Slovenskem paviljonu Frankfurtskega knjižnega sejma so v pogovoru Je Slovenija majhna? poglede na to vprašanje z moderatorko Amalijo Maček predstavili sokurator slovenskega gostovanja Miha Kovač, direktorica agencije za knjigo Katja Stergar in nemški veleposlanik v Sloveniji Adrian Pollmann. Ta je to trditev prvič slišal v Sloveniji.