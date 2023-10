Kovač za STA: O našem uspehu v Frankfurtu bodo sodili drugi

"Imamo več kot 400 objav v nemških medijih, nekatere od teh objav so celostranske v tako eminentnih časopisih, kot so Berliner Tageszeitung in Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). To je izjemen dosežek, ki ne uspe vsakomur," je povedal za STA.

Zanj osebno je bil eden bolj veselih sejemskih dni tisti, ko je v FAZ zagledal celostransko objavo o Mojci Kumerdej. "Take drobne stvari, ki se navzven ne vidijo, kažejo, da smo v resnici zelo uspešni in da so seveda nekateri avtorji odlični pri tem, kako so to priložnost, ki se jim je ponudila, izkoristili za boljšo uveljavitev v nemški javnosti.

Kovača tudi veseli, da so zelo dobro obiskani skoraj vsi dogodki v slovenskem paviljonu. "Tega me je bilo, odkrito povedano, najbolj strah, ker je pač nemško občinstvo izjemno težko opozoriti nase, ampak nam je uspelo. Tudi po zaslugi malce v Nemčiji provokativno sprejetega govora Slavoja Žižka, tako da zaenkrat bi rekel, da smo kar uspešni, bomo pa seveda črto potegnili v nedeljo zvečer," je povedal.

Glede odmevnosti slovenskih dogodkov, odvijalo se jih je tudi po pet hkrati, je Kovač še omenil, da je bila zelo pametna poteza, da je bil Ljubljanski manifest o poglobljenem branju objavljen teden dni pred samim sejmom, s čimer je Slovenija že pred dogodkom opozorila nase, nemški mediji pa so izkoristili tudi, da so s tem opozarjali na FKS.

"Zelo sem vesel, da je bil manifest objavljen ali komentiran v treh najbolj pomembnih evropskih časnikih, v Financial Timesu, Le Mondeu in FAZ," je še povedal Kovač in dodal, da se je zelo dobro odrezala tudi antologija slovenske poezije Mein Nachbar auf der Wolke - Moj sosed na oblaku s številnimi predstavitvami in izjemnimi odzivi v nemških medijih. Kaže se tudi že zanimanje za prevode antologije v druge jezike.

Dodal je, da so bili zelo dobro obiskani tudi vsi slovenski dogodki izven sejma. "Samo v petek zvečer, recimo, na srečanju ljubljanske in frankfurtske filozofske šole je bilo v dvorani 600 ljudi, nekaj sto ljudi pred dvorano, imeli smo tudi uspešen koncert Laibacha," je ocenil Kovač.

Z medijskega stališča je po besedah Kovača Žižek vsem naredil izjemno uslugo s svojim govorom na otvoritveni slovesnosti, ker je pozornost znova obrnil na Slovenijo, saj je grozilo, "da bomo vsi skupaj na sejmu utonili v luči škandala nepodelitve nagrade palestinski avtorici Adanii Šibli".