Stergar za STA: Nastop Slovenije na FKS presegel zlasti nemška pričakovanja

Kot je še pojasnila, je v preteklih letih paviljon častne gostje običajno v tistih dneh, ko je sejem odprt zgolj za strokovno javnost, pogosto sameval, na dogodkih ni bilo veliko občinstva. Letos je bila na slovenskem paviljonu podoba drugačna, saj je bilo občinstvo prisotno na dogodkih že od prvega dne.

"Srečna sem zaradi tega, ker so ljudje, ki so bili na odru, imeli poslušalce. In to je tisti namen. Tudi vsi dogodki v mestu, ki so se dogajali, so imeli občinstvo. Če so avtorji in govorci zadovoljni, potem je to to, potem smo dosegli svoj cilj," je povedala Stergar.

Na vprašanje, kaj bi še posebej izpostavila, je odgovorila, da jo je morda najbolj očaralo, da so ljudje v slovenskem paviljonu že ob 10. uri zjutraj na t. i. medeni uri poslušali slovensko poezijo.

Omenila je še pogovor Ane Pepelnik s 16-letniki na šoli o poeziji, kjer so dijaki ne samo z navdušenjem spraševali, ampak so tudi po dogodku želeli izvedeti še več informacij.

Stergar tudi veseli odmevnost slovenskega nastopa na sejmu v nemških medijih. Kot je ponazorila, samo v Frankfurter Allgemeine Zeitung ena stran oglasa stane 80.000 evrov, Slovenija pa je v tem časniku imela člankov za več kot 800.000 evrov. Časnik Tages Zeitung je imel vsak dan na zadnji strani rubriko o Sloveniji. Nemška televizija Arte je ta teden predvajala enourni film o Sloveniji, in vse to je le majhen del medijskih objav.

Slovenija bo po letošnjem častnem gostovanju na FKS prihodnje leto država gostja na največjem knjižnem sejmu otroških knjig v italijanski Bologni, a odmevnost slovenskih ilustracij je ogromna že v Frankfurtu, kar bo zagotovo koristna izkušnja za prihodnje leto, je še povedala Stergar in dodala, da so se v okviru FKS letos zelo dobro izkazali tudi obiski avtorjev po nemških šolah.

Toda sejem v Bologni je po besedah Stergar povsem drugačen od FKS. Manj je tudi prevodov v italijanščino, tako da je dela za Bologno ogromno. Potekajo pa že pogovori z deželo Emilija-Romanja o nastopih slovenskih avtorjev v šolah.

Prav tako koristno je tudi dejstvo, da bo Italija naslednje leto častna gostja prav na FKS, v istem letu bo v Trstu še srečanje Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY).

Pri slovensko-italijanskih kulturnih vezeh ne gre spregledati niti Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica čez dve leti.