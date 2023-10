Podjetjem na voljo 20 milijonov evrov posojil ob poplavah in draginji

Ljubljana, 20. oktobra - Slovenski regionalno razvojni sklad je pripravil likvidnostna posojila za mikro, mala in srednje velika podjetij za projekte odprave posledic poplav v letošnjem avgustu in za projekte s ciljem zniževanja porabe energije zaradi energetske oz. ukrajinske krize in draginje. Na voljo je 20 milijonov evrov.