Gibanje Nediskriminacija nadaljuje z opozorili o urejanju področja osebne asistence

Ljubljana, 23. junija - Gibanje Nediskriminacija ponovno opozarja na po njihovem mnenju neustrezno urejanje področja osebne asistence. Tokrat so k odstopu zaradi "ignorantskega in nespoštljivega odnosa do invalidov" pozvali ministra za finance Klemna Boštjančiča, ki se ni udeležil nedavne seje komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.