Predlog zakona o osebni asistenci v javni razpravi

Ljubljana, 15. septembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog zakona o osebni asistenci. Zakon bo v javni razpravi do 15. oktobra. Njegov namen je zagotoviti storitve osebne asistence invalidom, ki potrebujejo osebno asistenco za samostojno, aktivno življenje in enakopravno vključenost v družbo, so pojasnili na ministrstvu.