Komisija DZ za pravično plačilo pri izvajanju osebne asistence

Ljubljana, 15. junija - Komisija DZ za peticije je danes ministrstvoma za delo in za solidarno prihodnost predlagala, da v okviru sprememb zakona o osebni asistenci in zakona o dolgotrajni oskrbi uredita pravično plačilo za izvajalce osebne asistence in dolgotrajne oskrbe. Za takšen sklep je glasovalo 11 poslancev, nasprotoval pa mu ni noben.