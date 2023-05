Ministrstvo za delo si želi narediti red na področju osebne asistence

Ljubljana, 17. maja - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes organiziralo posvet o ureditvi področja osebne asistence. Minister Luka Mesec je v izjavi za medije po njem ocenil, da so v precejšnjem delu pogledi ministrstva, uporabnikov in izvajalcev usklajeni, ne pa še pri vseh vprašanjih. Sistem osebne asistence si želi spraviti v red.