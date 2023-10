Na okrogli mizi o pomenu paliativne oskrbe bolnikov z rakom

Ljubljana, 9. oktobra - Na okrogli mizi STA kluba so strokovnjaki govorili o pomenu paliativne oskrbe bolnikov z rakom. S staranjem prebivalstva in povečevanjem bremena nenalezljivih bolezni, kot je rak, se potrebe po paliativni oskrbi namreč povečujejo. Po podatkih evropskega združenja za paliativno oskrbo naj bi to v Evropi vsako leto potrebovalo 4,4 milijona ljudi.