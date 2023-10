Policija pri prevozu migrantov zasačila državljana BiH in Ukrajine

Ljubljana, 4. oktobra - Policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje so v zadnjih štiriindvajsetih urah na območju Obrežja pri prevozu migrantov zasačili dva tujca, in sicer državljana Bosne in Hercegovine in Ukrajine. Obema so odvzeli prostost, postopek pa so prevzeli policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe in policijske postaje Brežice.