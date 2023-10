Konec tedna na območju Brežic pri nedovoljenem prevozu migrantov ujeli Nemko in Turka

Brežice/Čatež ob Savi/Črnomelj, 2. oktobra - Policisti novomeške policijske uprave so konec preteklega tedna pri nedovoljenem prevozu migrantov ujeli Nemko in Turka. Slednji jim je sicer pobegnil, a so ga pozneje izsledili in prijeli. Pobegnil pa jim je neznani voznik, ki je v kombiju prevažal 12 Turkov.