Iz Turčije v Grčijo vstopilo več kot tisoč migrantov

Atene, 29. septembra - Število migrantov, ki iz Turčije nezakonito vstopajo na grške otoke, še naprej narašča. Samo od sobote do srede so grške varnostne sile pridržale 1691 migrantov, je danes sporočilo grško ministrstvo za migracije in dodalo, da je bila večina pridržanih moških. Oblasti medtem opozarjajo, da so sprejemni centri na otokih že na robu zmogljivosti.