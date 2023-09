Članice EU blizu dogovoru o krizni uredbi v okviru migracijskega pakta

Bruselj, 28. septembra - Države članice EU so zelo blizu dogovoru o t. i. krizni uredbi, ki je del pakta o migracijah in azilu, sta pred današnjim zasedanjem notranjih ministrov EU povedala španski minister Fernando Grande-Marlaska in podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas. Optimistična je tudi nemška notranja ministrica Nancy Faeser.