Nemčija vzpostavila nadzor ob meji s Češko in Poljsko

Berlin, 27. septembra - Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je danes sporočila, da bo policija odslej izvajala dodaten nadzor ob meji s Poljsko in Češko, da bi omejila nezakonite migracije. Čeprav so V Nemčiji pred dnevi napovedali stacionarni mejni nadzor, so stopili korak nazaj in se odločili za fleksibilen model, ki ga ni treba prijaviti Evropski komisiji.