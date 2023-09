Kripto borza Binance napovedala umik z ruskega trga

New York, 27. septembra - Borza kripto valut Binance se nekaj mesecev po tem, ko so mediji poročali, da se je zaradi pomoči Rusiji pri izogibanju zahodnim sankcijam znašla pod drobnogledom oblasti ZDA, umika z ruskega trga. Kot glavni razlog za odločitev so navedli, da njihovo poslovanje v Rusiji ni združljivo s strategijo skladnosti poslovanja.