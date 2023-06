V ZDA kazenska ovadba zoper kripto borzo Binance

New York, 5. junija - Ameriška Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je vložila kazensko ovadbo zoper kripto borzo Binance, ki jo je ustanovil Changpeng Zhao, nekoč glavni tekmec padlega kripto tajkuna Sama Bankman-Frieda. Binance je po navedbah SEC obsežno zavajala in se preračunljivo izogibala zakonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.