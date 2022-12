Ustanovitelj bankrotirane kriptoborze Sam Bankman-Fried obtožen osmih kaznivih dejanj

New York/Nassau, 14. decembra - Glavnega izvršnega direktorja in ustanovitelja bankrotirane platforme za trgovanje s kriptovalutami FTX Sama Bankman-Frieda, ki je bil v torek aretiran na Bahamih, ameriški zvezni tožilci v New Yorku obtožujejo osmih kaznivih dejanj, za kar mu grozi več deset let zapora.