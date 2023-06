Regulator v ZDA kazensko ovadil še kripto borzo Coinbase

New York, 6. junija - Potem ko je v ponedeljek vložila kazensko ovadbo zoper kripto borzo Binance, je ameriška Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) danes sprožila podoben sodni spor še s kripto borzo Coinbase. Kot so navedli v SEC, tudi ta v ZDA ni registrirana kot borza vrednostnih papirjev, s čimer vlagatelje izpostavlja tveganjem.