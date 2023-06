Kripto borza Binance začasno z ustavitvijo možnosti depozitov

New York, 9. junija - Največja borza kripto valut na svetu Binance začasno ustavlja možnost depozitov v ameriških dolarjih, obenem pa poziva vlagatelje, naj svoja sredstva z računov dvignejo do začetka prihodnjega tedna. Poteza prihaja po vloženi kazenski ovadbi s strani ameriške Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) na začetku tedna.