V Komendi po poplavah za več kot 30 milijonov evrov škode

Komenda, 23. septembra - Sanacija po avgustovski poplavi v občini Komenda poteka v skladu z razpoložljivimi sredstvi in opremo. Vodna ujma je najbolj prizadela stanovanjske objekte, izmed javnih pa šolo in vrtec v Mostah in dva mostova. Skupne škoda je ocenjena na 31 milijonov evrov, od tega je za 26 milijonov škode na zasebnih objektih, je za STA navedel župan Jurij Kern.