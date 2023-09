Poslanci sprejeli resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških

Ljubljana, 22. septembra - Poslanci so s 70 glasovi za in nobenim proti sprejeli resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do leta 2030. Njen cilj je, da so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, zlasti pri zaposlovanju, izobraževanju, zdravju in socialnem položaju.

Cilj resolucije je, da imajo ženske in moški enak položaj in enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj, tudi glede plač, ki so za ženske še vedno nižje kot za moške. V resoluciji so med drugim tudi ukrepi za preprečevanje femicida in nasilja nad ženskami.

Spodbuja tudi delovno in socialno vključenost in izboljšuje usposobljenost in delovne veščine najbolj ranljivih skupin žensk v okviru programov socialne aktivacije, predvsem starejše ženske, invalidke, Rominje in ženske iz drugih kulturnih okolij.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s posebnimi projekti napovedujejo spodbujanje ženskega podjetništva, načrtujejo pa tudi ukrepe, po katerih bi si ženske izbirale poklice, za katere se običajno odločajo moški. Tako bi jih spodbujali k vključevanju v vojaški in policijski poklic, pri čemer bi zagotavljali enake možnosti v vojaški in policijski karieri.

Resolucija napoveduje tudi ukrepe za spodbujanje, sprejemanje in izvajanje družini prijaznih politik in praks, ki omogočajo zaposlenim staršem lažje usklajevanje zasebnega, družinskega in poklicnega življenja. Z njo želijo spodbujati tudi dejavnosti za krepitev bolj enakovredne delitve skrbstvenega in gospodinjskega dela v družini. Hkrati pa naj bi okrepila prizadevanja za odpravo spolnih stereotipov na področju delitve skrbstvenega in gospodinjskega dela.

Resolucijo so podprle koalicijske poslanske skupine Svoboda, SD in Levica ter poslanska skupina SDS. Vzdržani so bili le v NSi, kot je predstavitvi stališča poslanske skupine pojasnil poslanec Aleksander Reberšek, v resoluciji namreč pogrešajo ukrepe za ženske, ki se odločajo za večje število otrok, in za tiste, ki se odločajo, da se bodo za nekaj časa umaknile s trga dela in se posvetile družini.