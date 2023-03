Zagovornik načela enakosti pri pripravi resolucije o preprečevanju nasilja opozoril tudi na varne hiše za moške in invalide

Ljubljana, 17. marca - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ob pripravi resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami za obdobje 2023-2028, ki je trenutno v javni obravnavi, opozoril, da morajo biti v varnih hišah in ostalih podobnih namestitvah zagotovljeni tudi prostori za osebe z invalidnostmi in za moške.